Odlicz to od podatku już w lutym. Aż tyle pieniędzy trafi na Twoje konto OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Od 15 lutego do 30 kwietnia będziemy mogli złożyć zeznanie podatkowe. Od kilku lat nie musimy tego robić, bo system może to zrobić za nas automatycznie. Warto jednak wypełnić swoje zeznanie samodzielnie, szczególnie, że zajmuje to kilka sekund. Gotowe rozliczenie jest gotowe na podatki.gov wystarczy się tylko zalogować, sprawdzić poprawność i wprowadzić przysługujące nam ulgi. Dlatego już teraz zobaczcie, co da się obliczyć od podatku w 2024 roku.