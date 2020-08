"Odmrażanie" motorowodniaków na jeziorze Sarcze. 12 września Trzcianka zaprasza na motorowodny weekend i ściganie łódek od rana do wieczora

W sporcie motorowodnym, jak chyba w żadnym innym, kalendarz imprez wywrócił się do góry nogami i zakochał w słowie „anulowano”. Zawodnicy nie będą walczyć prawdopodobnie ani o tytuł MŚ, ani o medale ME. Przyjadą za to na pewno 12 września (sobota) do Trzcianki na Motorowodny Weekend, czyli na jednodniowe zawody na jeziorze Sarcze.

W sporcie motorowodnym, jak chyba w żadnym innym, kalendarz imprez wywrócił się do góry nogami i zakochał w słowie „anulowano”. Zawodnicy nie będą walczyć prawdopodobnie ani o tytuł MŚ, ani o medale ME. Przyjadą za to na pewno 12 września (sobota) do Trzcianki na Motorowodny Weekend, czyli na jednodniowe zawody na jeziorze Sarcze. Zobacz też: Polskie podium MŚ w czeskich Jedovnicach – Ostatni raz startowałem tam 18 lat temu, a pierwszy raz jeszcze w poprzednim wieku, kiedy w Polsce debiutowała klasa O-125. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale raczej przekonanie, że od tego momentu będą się mógł ścigać w najbardziej ekonomicznej i sympatycznej klasie motorowodnej – wspominał Henryk Synoracki (PKM LOK Poznań), najbardziej utytułowany polski motorowodniak. Aktualnego wicemistrza świata w klasie O-125 zobaczymy w Trzciance w biegu treningowym, obok aktualnego mistrza świata w tej samej klasie i jednego z organizatorów imprezy, Sebastiana Kęcińskiego (KSMiM Trzcianka). Tym razem najważniejsze będą wyścigi w klasach GT 15, GT 30 i OSY-400, bo w nich rywalizacja będzie traktowana jako eliminacja mistrzostw Polski. – Jak się czuję w nowej roli? Bardzo dobrze, choć pewnie inaczej bym mówił, gdybym nie czuł, że mamy w Trzciance grupę wsparcia i entuzjastów sportu motorowodnego na czele z burmistrzem Krzysztofem Jaworskim. Podoba mi się, że od razu też powiedzieliśmy sobie, że to tylko wstęp do kolejnej imprezy rangi MŚ lub ME. Działamy więc planowo, a nie spontanicznie – przyznał Kęciński.

Reprezentant klubu KSMiM Trzcianka nie będzie na wodzie osamotniony, bo w klasie OSY-400 zaprezentuje się Michał Poźniak, a w klasie GT 30 Dawid Karpowicz, czyli młoda gwardia miejscowego klubu. W przeciwieństwie do zaplanowanych w ostatni weekend września zawodów w Rogoźnie w Trzciance rywalizacja będzie toczyć się tylko w jeden dzień. – Martwimy się o to, czy „przerobimy” wszystkie wyścigi, ale kibicom i zawodnikom krótsza wizyta w parku maszyn w czasach pandemii na pewno nie zaszkodzi – dodał Kęciński. Chcesz wiedzieć więcej? Autorem tekstu jest Radosław Patroniak Czytaj więcej Interesujesz się sportem? Tu znajdziesz najciekawsze, najnowsze, najważniejsze informacje:

Autorem tekstu jest Radosław Patroniak