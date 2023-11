Ogromny wysyp grzybów w Wielkopolsce! Sprawdź, gdzie znajdziesz ich najwięcej. Tu warto się wybrać

Grzyby pojawiły się w wielkopolskich lasach

Czy po grzybach widać zmiany klimatyczne? Niewykluczone, że jest w tym dużo prawdy. Na pewno stało się to, co niektórzy przewidywali już przed rokiem - sezon grzybowy wyraźnie przesunął się w kierunku zimy. Ze względu na bardzo ciepły i słoneczny wrzesień, prawdziwki i podgrzybki najlepszą okazję do wzrostu miały dopiero w ostatnich tygodniach, co widać po ich obecnym wysypie.

