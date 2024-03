Ostatnia wieczerza w wirtualnej rzeczywistości. W Wielki Czwartek można oglądać Wieczernik aż do północy!

- Chcemy dać szansę, by jeszcze głębiej wejść w tajemnice Wielkiego Czwartku, dlatego Miejsce Słowa w Wielki Czwartek będzie czynne od 13 do północy. Będzie można również doświadczyć "Ostatniej Wieczerzy" w VR w Wielki Piątek, Wielką Sobotę oraz Niedzielę Wielkanocną w tradycyjnych godzinach - od 13 do 19