Oszust podszywał się pod policjanta zawiadamiającego o wypadku. Został złapany!

- Pod koniec sierpnia policjanci z Szamotuł otrzymali zgłoszenie o oszustwie dokonanym na szkodę mieszkanki Szamotuł - opowiada st. asp. Sandra Chuda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. - Kobieta nabrała się na historię, z której wynikało, że jej wnuczka spowodowała wypadek drogowy i została zatrzymana przez Policję. Aby wnuczka mogła uniknąć aresztu, 72-letnia pokrzywdzona miała wpłacić 100 tysięcy złotych kaucji. Kobieta uzbierała kwotę 70 tysięcy złotych. Zgodnie z poleceniami fałszywej policjantki, spakowała pieniądze i wyszła na ulicę we wskazane miejsce, gdzie po gotówkę przyszedł rzekomy kurier policyjny. Mężczyzna odebrał pieniądze i odszedł.

Poszkodowana dopiero później zorientowała się, że żadnego wypadku, kaucji, ani żądania policji nie było. Zgłosiła to zatem prawdziwym policjantom. Ci ustalili, że sprawcą był 44-letni mieszkaniec Wrocławia, który krótko po oszustwie na rzecz szamotulanki, w ten sam sposób ograbił z 50 tys. złotych mieszkankę Łasku. Zatrzymano 44-latka i zabezpieczono pieniądze zabrane w Łasku. Okazało się od razu, że kierował samochodem mimo wcześniejszego, lecz aktywnego jeszcze zakazu sądowego.

- Po zebraniu materiału dowodowego w sprawie, zatrzymany został przesłuchany i usłyszał dwa zarzuty za oszustwa, jeden zarzut za usiłowanie oszustwa oraz zarzut za kierowanie samochodem pomimo sądowego zakazu - kontynuuje Sandra Chuda. - W zakresie przestępstw związanych z oszustwami mężczyzna jest podejrzany o działanie w warunkach recydywy. Na wniosek śledczych, a decyzją sądu 44-latek trafił do aresztu. Za oszustwa polskie prawo przewiduje do 8 lat, a za kierowanie samochodem pomimo sądowego zakazu do 5 lat więzienia.

