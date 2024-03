Oto czego nie może robić komornik. Do takich nadużyć dochodzi najczęściej

Pierwszymi krokami komornika będzie próba polubownego załatwienia sprawy. Unikanie kontaktu nie sprawi, ze komornik zapomni o dłużniku, a jedynie zmusi go do podjęcia do kolejnych kroków. Komornik może:

zająć i sprzedać ruchomości i nieruchomości stanowiące własność dłużnika,

zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę oraz dochody z innych tytułów,

zająć rachunki bankowe dłużnika, wierzytelności i inne prawa majątkowe.

Komornik próbując odzyskać pieniądze stara się spieniężyć majątek dłużnika. A co dzieje się w przypadku, gdy dłużnik nie ma majątku? Sprawa zostaje umorzona ze względu na bezskuteczność egzekucji. Warto jednak wiedzieć, że to nie koniec problemów dłużnika.