Paulina Krupińska już na studiach miała jasno sprecyzowane plany dotyczące założenia rodziny i macierzyństwa.

- Spełniłam swoje marzenie podwójnie. Dbamy o to, żeby nasze dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo i poczucie, że są bezpieczne. Robimy wszystko, żeby nasza popularność im nie doskwierała. Wbrew temu, co mówi się powszechnie, dzieci znanych osób mają o wiele trudniej. Całe życie muszą udowadniać, że na coś zasługują, zmagając się z opiniami, że ktoś im coś załatwił dzięki temu, że mają znane nazwisko, które otwiera przed nimi drzwi. Każdy chce być ważny i uznany za talent i to, co robi - wyznała w rozmowie z AKPA Paulina Krupińska.