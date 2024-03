Oto kolejny eksponat poznańskiego Muzeum Broni Pancernej! Zobacz znakomicie zachowany celownik od niemieckiego czołgu Panzer II

Nowy eksponat poznańskiego Muzeum Broni Pancernej

Muzeum nierzadko wykorzystuje eksponaty – części pojazdów pancernych i ich wyposażenie – do odbudowywania oryginalnych egzemplarzy czołgów, transporterów, czy samochodów pancernych, inne, pochodzące z zabytków nieeksponowanych w muzealnych halach, pokazuje w osobnych gablotach. Do takiej trafił właśnie celownik z czołgu, pamiętającego walki w Polsce w 1939 roku.

Celownik zachowany jest w stanie wyśmienitym, w fabrycznej farbie, do tego razem z oryginalną drewnianą skrzynką, z zapasowym szkłem i kluczem do ustawiania celownika. Na ekspozycji został umieszczony obok celownika nożycowego z działa samobieżnego Sturmgeschutz IV.

