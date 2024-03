Nowi żołnierze trafili do 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozpoczynają swoją "szesnastkę"

Nowi żołnierze trafili do 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

- Wielkopolska „Dwunastka” nigdy nie narzekała na brak zainteresowania służbą, a ostatnie wcielenia pokazują, że chęć wstąpienia w szeregi Terytorialsów wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie – mówi por. Anna Jasińska – Pawlikowska z 12. WBOT. - Kandydaci najczęściej podkreślają, że w końcu mogą spełnić swoje marzenia o założeniu munduru, nie musząc przy tym rezygnować ze swojego dotychczasowego życia zawodowego. Wśród rekrutów jest też sporo młodych osób, które chcą sprawdzić swoje możliwości, ponieważ myślą poważnie o tym, by z wojskiem związać się zawodowo.

Rekruci otrzymali już mundury, stroje sportowe, hełmy i plecaki piechoty, i w sobotę 9 marca przechodzili sprawdzian z wychowania fizycznego. Otrzymali też już broń, z którą nie mogą rozstawać się ani na moment: jak usłyszeli, w ten sposób uczą się odpowiedzialności i szacunku do sprzętu wojskowego.

- Przyszli żołnierze zasilą bataliony lekkiej piechoty w Lesznie, Śremie, Dolaszewie, Skwierzynie oraz w Krośnie Odrzańskim – precyzuje por. Anna Jasińska – Pawlikowska. - Zanim jednak to nastąpi, muszą odbyć szkolenie podstawowe lub wyrównawcze. Dla większości z przyszłych żołnierzy to duże wyzwanie. Od teraz będą wstawać o piątej rano. Czeka ich poranny rozruch fizyczny, śniadanie i szkolenie bojowe. Każdy dzień to kilkanaście godzin intensywnego treningu. Przyszli Terytorialsi będą uczyć się przede wszystkim bezpiecznego i efektywnego posługiwania bronią, taktyki, topografii i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatniego dnia czeka ich egzamin sprawdzający stopień wyszkolenia rekrutów czyli tzw. pętla taktyczna.