Kradzieże, rozboje, pobicia. Ile przestępstw wykryli policjanci z Poznania w 2023 roku? Sprawdź nowe dane!

- Trzech mężczyzn, próbowało niepostrzeżenie spakować do plecaka alkohol i… m.in. tabletki do zmywarki. Dla niepoznaki zrobili niewielkie zakupy, za które zapłacili. Jednak ochroniarz to zauważył i zamknął drzwi do sklepu, uniemożliwiając mężczyznom wyjście. Początkowo klienci deklarowali oddanie wszystkich rzeczy jednak ostatecznie, gdy do sklepu weszła kolejna osoba, wykorzystali ten fakt i wybiegli na zewnątrz. Pracownika sklepu i ochroniarza, którzy próbowali ich ująć, uderzyli. Następnie wsiedli do zaparkowanego auta i odjechali