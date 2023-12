Żołnierze - terytorialsi pamiętają o generale Stanisławie Taczaku, patronie wielkopolskiej Brygady. Złożyli kwiaty na jego grobie

Żołnierze Brygady uczcili Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego: zapalili znicze na grobie Patrona, a po południu uczestniczyli w uroczystości pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

- Powstanie wielkopolskie ma dla nas ogromne znaczenie. Zawsze podkreślamy, że 12 WBOT dziedziczy tradycje powstańcze a jej patronem jest gen. Stanisław Taczak, pierwszy naczelny dowódca powstania. Choć na co dzień dbamy o historię i pamięć po naszym patronie, to jednak 27. grudnia jest datą symboliczną i zobowiązującą do oddania honoru gen. Taczakowi – mówi płk Dariusz Wyrzykowski, dowódca 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

