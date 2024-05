Oto najlepsze i najsmaczniejsze restauracje Wielkopolski. Trafiły na prestiżową listę „Poland 100 Best Restaurants Score” 2024 Weronika Błaszczyk

Sześć restauracji z Wielkopolski trafiły na tegoroczną listę „Poland 100 Best Restaurants Score”. To właśnie tam, według twórców rankingu, podaje się najlepsze dania w całym województwie. Sprawdź, co to za miejscówki!