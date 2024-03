Oto najlepsze memy i demotywatory z okazji pierwszego dnia wiosny. Uśmiejesz się do łez! Zobacz obrazki

Pierwszy dzień wiosny: memy

I jak tam, forma na lato zrobiona? Wraz z nadejściem wiosny trzeba się przygotować i "odgruzować" po mijającej zimie. Tak przynajmniej twierdzą internauci. Tym, którym jeszcze się to nie udało, to przypominamy, że kula jest najdoskonalszym ze wszystkich kształtów. Ponadto, zanim na dobre zrobi się ciepło, to jest spora szansa, że jeszcze co najmniej kilka razy aura będzie typowo zimowa lub chociaż jesienna.

Z czego jeszcze się żartuje w kontekście nadchodzącej pory roku? Powodów nie brakuje. Wagarowicze i alergicy potwierdzą. Przedstawiamy najlepsze memy i demotywatory o pierwszym dniu wiosny! Gwarantujemy dużo uśmiechu

Zobacz najlepsze memy o pierwszym dniu wiosny i dniu wagarowicza! Sprawdź naszą galerię