Oto najpopularniejsze książki 2023 w Polsce! Podczas Poznańskich Targów Książki nagrodzono ich autorów w plebiscycie "Lubimy Czytać"

Statystycznie najwięcej czytających osób w Polsce to kobiety.

- Najpopularniejsza wśród czytelników jest literatura gatunkowa, czyli kryminał, sensacja, thriller. Może stereotypowo pomyśleli byśmy, że sięgają po nią mężczyźni, ale to właśnie kobiety bardzo często odnajdują te emocje thrillerach i kryminałach. Popularna jest też literatura obyczajowa

- mówi Ewa Cieślik z Lubimyczytac.pl

- Fenomenem, który się wybił poza statystyki jest na przykład książka "Chłopki" Joanny Kuciel-Frydryszak, która według tego, co podawał wydawca, została sprzedana w liczbie egzemplarzy przekraczającej 300. To jest literatura faktu dotycząca przodkiń, które mieszkały na wsiach i ta tematyka chyba bardzo wpisuje się w aktualny trend jakim jest popularny film, który przyciągnął do kin mnóstwo widzów, czyli "Chłopi".