Oto nowe stawki za prąd. Takie ceny obowiązują od 1 lipca 2024 roku

Aktualnie stawka za prąd wynosi 412 zł/MWh. To kwoty, które obowiązują od 2022 roku i płacimy je jeśli nie przekroczymy limitu 1500 kWh w ciągu pół roku. Rachunki za prąd po 1 lipca 2024 roku będą wynosić 500 zł/MWh.

Przeczytaj: W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - możesz zaoszczędzić

Oznacza to, że nasze rachunki wzrosną o około 20%. Jeśli płaciliśmy za prąd 200 złotych miesięcznie to rachunek po 1 lipca będzie wynosił nawet 240 złotych. To znacząca zmiana w porównaniu do obecnych stawek, co z pewnością odbije się na domowych budżetach.

Wcześniejsze wyliczenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska zakładało, że miesięczny rachunek za prąd dla gospodarstwa domowego nie wzrośnie o więcej niż 30 zł miesięcznie.