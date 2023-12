Otworzą pierwszy sklep społeczny w Wielkopolsce! Będzie działał w Ostrowie Wielkopolskim. "Nie rozdawnictwo, a sprzedaż"

Sklep społeczny pod nazwą „Ostrowska Spiżarnia” będzie działał przy Placu 23 Stycznia 22. Jak zapowiadają organizatorzy, czyli urząd miasta, Fundacja Ostrowska Spiżarnia i Fundacja Wolne Miejsce, żywność i chemia gospodarcza będą w nim dużo tańsze, niż w pozostałych sklepach, marketach czy dyskontach.

- To przede wszystkim oferta dla ludzi gorzej sytuowanych, którzy muszą liczyć każdy grosz. Poza tymi ważnymi społecznymi korzyściami taki sklep to promowanie idei zero waste, czyli by nie marnować żywności, a wykorzystać ją do końca