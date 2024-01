Parlamentarzyści z Poznania chwalą uchwalony budżet. Są gwarancje świadczeń, deklaracje wsparcia samorządów i priorytetu dla S11

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej zapewnili również, że znacznie przyspieszą prace związane z budową odcinka w ciągu drogi S11 i do końca 20126 roku inwestycja na odcinku Złotniki – Oborniki zostanie zrealizowana.

– PiS przeznaczał pieniądze na fundacje, w których zasiadali "krewni i znajomi królika", a my chcemy, żeby pieniądze trafiały do Polaków. Wolimy, żeby środki, które zasilały ojca Rydzyka przeznaczyć na przykład na dofinansowanie programu in vitro, a miliardy przeznaczana na "TVPiS" wsparły służbę zdrowia