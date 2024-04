Paznokcie 2024: kwiecień, maj, czerwiec. Tak pomaluj paznokcie w tym sezonie! [29.04.2024] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Witajcie w świecie kreatywności, wyrażenia siebie i niekończących się możliwości stylizacji! Zapraszamy do naszej galerii, gdzie stopy i dłonie stają się płótnem dla wyjątkowych dzieł sztuki - modnych paznokci.

Paznokcie 2024. Witajcie w świecie manicure'u! Sezon wiosenno-letni to czas, gdy nasze dłonie chcą błyszczeć w pełni kolorów, inspirując nas do eksperymentów z różnorodnymi wzorami i odcieniami. Czy to delikatne pastele, śmiałe neony czy klasyczne odcienie nude - możliwości są niemal nieograniczone. Oto najmodniejsze paznokcie, które będą królować w okresie od kwietnia do czerwca, zapraszam Was do tej pełnej kolorów podróży! Chcesz zapoznać się z najmodniejszymi paznokciami w tym sezonie? Kliknij w galerię zdjęć i poznaj trendy!