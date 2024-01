Pierwsza stolica Polski będzie miała maraton! Patryk Bogucki opowiada o przygotowaniach do gnieźnieńskiego maratonu i do MP w półmaratonie

– Mamy zaplanowaną płaską trasę, bez żadnego podbiegu. Możemy spodziewać się więc wielu życiówek i bardzo dobrych wyników. W półmaratonie osobiście liczę też na rekordy Polski, bo wystartują tak znane zawodniczki jak mistrzyni Europy i rekordzistka Polski w maratonie, Aleksandra Lisowska czy inna kadrowiczka, Angelika Mach. MP będą eliminacją do czerwcowych ME w półmaratonie i to nam gwarantuje świetną obsadę. Maraton z kolei częściowo odbędzie poza miastem, bo zawodnicy pobiegną do Witkowa i będą finiszować na ul. Witkowskiej – tłumaczył nam Patryk Bogucki, 32-letni główny organizator gnieźnieńskiego maratonu i jednocześnie biegacz z życiówką 2:33 w maratonie.

Mimo że MP w półmaratonie mają mieć w niedzielę, 10 marca rewelacyjną obsadę, podkreśla on, że i tak na pierwszym planie będą amatorzy.

– To z myślą o nich przygotowaliśmy ciekawe pakiety startowe z dobrej jakości koszulką techniczną, którą będzie można zamówić za dodatkową opłatą – dodał organizator nowej imprezy, który ma za sobą już starty w Berlinie, Bostonie czy Nowym Jorku.

– Już od czterech lat szukałem pomysłu na maraton. W końcu przyszedł czas na jego realizację. Nie ukrywam, że bardzo dużą wagę od początku przywiązywałem do terminu. Początek marca to moim zdaniem strzał w dziesiątkę, bo pogoda może być już sprzyjająca do biegania, czyli nie będzie ani za zimno, ani za ciepło. Tydzień później jest zaplanowana Maniacka Dziesiątka w Poznaniu, więc nawet jeśli ktoś przebiegnie maraton w Gnieźnie, to będzie mógł też wystartować w stolicy Wielkopolski. Drugim argumentem za takim, a nie innym terminem był fakt, że w Polsce mnóstwo maratonów odbywa się w kwietniu. Nie chcieliśmy konkurować z innymi miastami, chcieliśmy za to przyspieszyć inaugurację sezonu maratońskiego. Warto też dodać, że w sensie organizacyjnym nie wzorujemy się na polskich biegach, z wyjątkiem Maratonu i Półmaratonu Poznań, bo uważamy, że POSiR od lat robi imprezy biegowe na najwyższym światowym poziomie – dodał 32-letni biegacz z Gniezna.