Piknik z Drużyną Dziewczyn i Mama Cup na Golęcinie. Pięć godzin czerpania frajdy i inspiracji z kobiecej rywalizacji na boisku piłkarskim

– Gry i zabawy z piłką zdominowało młode pokolenie. Dzieci odbijały futbolówkę od ściany do ściany przez cały czas trwania imprezy. Wyjątkową atrakcją była ścieżka wyzwań ze stacjami typu: „Przyjaźń”, „Współpraca”, „Kreatywność”. Chodziło nam o to, by pokazać, że piłka nożna kobiet to nie tylko czysta rywalizacja, ale również takie wartości, które kształtują osobowość człowiek na całe życie i przydają się w innych dziedzinach niż sport i rekreacja. Niby mamy dużą świadomość tego pozytywnego oddziaływania zajęć sportowych na nas i nasze pociechy, ale wciąż nie jest ona pełna i wymaga rozbudowania – dodała Łabędzka.

Jej zdaniem wielkim atutem festynu piłkarskiego była możliwość bezpośredniego rozmawia z rodzicami, którzy chcieliby swoje dzieci wysłać na treningi do klubu lub akademii, ale nie mają dostatecznej wiedzy o tym, czego się można w nich nauczyć i w jakim tempie.

– Odbyłam kilka bardzo wartościowych rozmów, ale najbardziej zapamiętałam tę, w trakcie której tata syna i córki przyznał się, że nie interesuje się piłką nożną kobiet, tylko przyszedł na piknik po prostu z ciekawości. Na szczęście jest szansa, że w jego przypadku zainteresowanie przerodzi się w pasję – zakończyła Łabędzka.