"Piłkarskie Orły": Były zawodnik Lecha Poznań i król strzelców trzeciej ligi minionego sezonu przenosi się do Raduni Stężyca

Czym są piłkarskie Orły?

Nowy nabytek Raduni wykręcił kapitalny wynik

Kapitalnymi wynikami może pochwalić się również wychowanek Polonii Środa Wielkopolski, 22-letni Bartosz Bartkowiak. W przeszłości występował, między innymi w drugiej drużynie Lecha Poznań. W sezonie 2019/2020 na poziomie eWinner 2. ligi wystąpił 22-krotnie i wpisał się trzykrotnie na listę strzelców. W następnym, został wypożyczony do pierwszoligowej Miedzi Legnica. W barwach zielono-niebiesko-czerwonych rozegrał 220 minut w 9 spotkaniach.

Bartkowiak wrócił do korzeni i od 2020 roku reprezentował barwy niebiesko-biało-czerwonych. Wychowanek Polonii Środa może pochwalić się aż 17. bramkami i 19. asystami, co dało mu tytuł króla strzelców w grupie II trzeciej ligi. Łącznie spędził na boisku 2578 minut. Jego kreatywność, skuteczność i wizja gry przyczyniła się do zajęcia przez trzeciego miejsca w lidze.