Pobili i okradli 16-latka z Gostynia. Myśleli, że chłopak ukradł kurtkę ich koledze. Dwaj mężczyźni z zarzutami

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na ul. Łącznikowej w Gostyniu.

- Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że gdy stał z koleżanką podeszło do nich trzech mężczyzn, dwóch z nich uderzyło pokrzywdzonego w głowę i brzuch po czym kazali nastolatkowi oddać kurtkę. Gdy ten zrobił to, co kazali mu napastnicy, jeden z nich ponownie uderzył 16-latka w twarz. Po tym sprawcy oddalili się z miejsca zdarzenia