Pociąg Zwycięstwa wyjechał na wielkopolskie tory. "Nie będzie nudy". Zobacz zdjęcia i sprawdź rozkład!

Podróż pociągiem to wyjątkowa okazja, aby uczyć się historii bez siedzenia w szkolnych ławkach.

- Myślę, że na pewno nauczymy się czegoś, czego wcześniej nie wiedzieliśmy ucząc się z książek. Ekscytujące jest to, że możemy przejechać się takim właśnie pociągiem, wśród ludzi przebranych w stroje powstańców - to jest coś wow. Na co dzień nie mamy okazji brać udziału w takich lekcjach historii. To jest coś wyjątkowego