Pod Poznaniem powstało pierwsze w Polsce centrum dystrybucji towarów dla znanej sieci dyskontów niespożywczych

Inwestorem i operatorem obiektu jest powołana we wrześniu spółka LSK Polska. Obiekt w Rabowicach będzie pierwszym w Polsce, a trzecim w Europie centrum dystrybucyjnym tej marki.

– Stworzenie w Wielkopolsce przez spółkę LSK Polska Centrum Dystrybucji dla mającej przeszło 460 sklepów stacjonarnych marki KiK to następstwo jej dynamicznej ekspansji w naszym kraju. Wybór Rabowic w gminie Swarzędz na jego lokalizację wynika z bardzo przyjaznego położenia w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 i drogi ekspresowej S5. Umożliwi to zapewnienie efektywnej i sprawnej logistyki dystrybucji do punktów handlowych