Podkładki-kolorowanki z poznańskimi atrakcjami trafiły do Belgii! To akcja Polskiej Organizacji Turystycznej

200 tysięcy podkładek-kolorowanek trafiło do Belgii!

Podkładki, opracowane we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, to nie tylko zwykłe podkładki, ale także kolorowanki przedstawiające kluczowe miejsca i atrakcje turystyczne Wrocławia, Łodzi i Poznania.

Ten pomysł skierowany jest głównie do rodzin z dziećmi. Maluchy mogą pokolorować ilustracje przedstawiające różne miasta, podczas gdy ich rodzice mają okazję zapoznać się z atrakcjami turystycznymi tych miejsc. Dodatkowym elementem jest konkurs na portalu Polskiej Organizacji Turystycznej, w którym do wygrania jest podróż do jednego z promowanych miast.