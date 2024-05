W długi weekend przejedziesz się Maltanką i liniami turystycznymi. MPK Poznań zaprasza mieszkańców i turystów

- Linia H to wyjątkowa trasa, która zabierze pasażerów w podróż przez najbardziej malownicze części Poznania, bez przystanków pośrednich, co pozwoli cieszyć się każdą chwilą tej historycznej podróży. Odjazdy z przystanku Ratajczaka zaplanowano co 30 minut, startując od 12:30 aż do 17:30 - informują pracownicy MPK.