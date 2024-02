Podwyżki w Poznańskim TBS zatrzymały dwie rzeczy. "Odpowiedzialna polityka finansowa" i pozwy do sądów Paweł Antuchowski

Protest mieszkańców Poznańskiego TBS przed Urzędem Miasta Poznania, 17 lutego 2023 r. Robert Woźniak

Niedawno informowaliśmy o wstrzymaniu podwyżek czynszów dla mieszkańców Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego po raz pierwszy od 10 lat. Jest to to pokłosie ubiegłorocznych protestów mieszkańców. Sam PTBS tłumaczy to "odpowiedzialną polityką finansową". Część mieszkańców, ze względu na toczące się postępowania sądowe, wciąż nie została objęta ubiegłorocznymi podwyżkami.