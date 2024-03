Policja z Poznania poszukuje zaginionego Damiana Bonowskiego! W piątek wyszedł z domu i nie wrócił. Widziałeś/łaś go? Emilia Ratajczak

Damian Bonowski wyszedł z domu 15 marca około południa. Do tej pory nie wrócił i nie skontaktował się z rodziną. Szukają go policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wszystkie osoby, które go widziały lub mają informacje, gdzie może przebywać - proszone są o kontakt z Komisariatem Policji Poznań-Nowe Miasto.