Policja z Wągrowca interweniowała w sprawie nastolatków. W tle szarpanina i zawłaszczenie telefonu. Jest apel policji

Policja niejednokrotnie informowała już o różnych zdarzeniach z udziałem nastolatków, apelując do opiekunów o zwiększoną uwagę na to, co robią ich podopieczni, głównie wieczorami, ale nie tylko. Niestety sytuacje, gdzie młodzi ludzie mogą wejść w konflikt z prawem, zdarzają się nadal. Ale dotyczy to również sytuacji, gdzie mogą stać się poszkodowanymi.

