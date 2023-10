Policyjny pościg w Wielkopolsce. Kierowca myślał, że jest pijany. Zebrał rekordową liczbę punktów karnych. Okazało się, że był trzeźwy

Do zdarzenia doszło w środę 4 października, ale Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie poinformowała o tym w czwartek 12 października.

4 października około godziny 13:30 na drodze wojewódzkiej w Sierakowie policjanci chcieli zatrzymać do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Seat. Mężczyzna w obszarze, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał z prędkością 100 km/h. Do kontroli jednak się nie zatrzymał, a na widok policjantów zaczął uciekać.