Politycy KO o dymisji generałów: Hasło PiS o bezpieczeństwie Polski jest kłamliwe

- PiS stworzył narrację, że to oni odpowiadają za bezpieczeństwo Polski. Ich hasło wyborcze to „Bezpieczna przyszłość Polaków”. Widać jak bardzo ono jest kłamliwe, bo PiS demontował struktury dowódcze polskiego wojska zaraz po tym jak doszli do władzy. Dziś szczególnie to widać – dodał Marcin Bosacki.