Ponad 1,2 mld z PIT złotych już trafiło na konta wielkopolskich podatników. Do kiedy trzeba rozliczyć PIT?

Co ciekawe, w przypadku e-PIT-ów urząd skarbowy ma 45 dni na dokonanie zwrotu, czyli aż o połowę krócej, niż w przypadku zeznań składanych w formie papierowej.

– Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość

elektroniczną lub aplikację mObywatel. Te formy logowania pozwalają w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można zalogować się także danymi podatkowymi