Zeznania podatkowe 2024. Usługa "Twój e-PIT" bije rekordy popularności! Obsłużyła już ponad milion zeznań

Dla osób, które nie miały z tym styczności, proszę wyjaśnić, czym jest usługa „Twój e-PIT”? Usługa „Twój e-PIT” to jedno z najpopularniejszych rozwiązań proponowanych przez Krajową Administrację Skarbową w serwisie e-Urząd Skarbowy. Na platformie w ramach elektronicznych usług przygotowane są i udostępnione formularze PIT. Zostały one automatycznie wygenerowane na podstawie danych posiadanych przez Krajową Administracje Skarbową. W uproszczeniu mówiąc „Twój e-PIT” to elektroniczna wersja naszego zeznania podatkowego. W tegorocznej kampanii rozliczeń podatnicy już po raz szósty będą mogli skorzystać z tego praktycznego, szybkiego i bezpiecznego rozwiązania.

Czym – jeśli tak – góruje rozliczenie za pośrednictwem tej usługi nad złożeniem tradycyjnego dokumentu papierowego? Rozwiązanie to ma wiele zalet. „Twój e-PIT” działa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu, bez wychodzenia z domu, siedząc na ulubionej kanapie. Pozwala szybko i wygodnie rozliczyć się bez konieczności osobistej wizyty. Dodatkowym bonusem jest skrócony o połowę czas zwrotu nadpłaconego podatku. Dlatego usługa ta jest tak popularna. W ubiegłym roku blisko 12 mln zeznań zostało złożonych za jej pośrednictwem. Elektroniczny PIT niewątpliwie wyparł tradycyjny sposób składania zeznań.

Jakie warunki techniczne trzeba spełnić, by program funkcjonował. Czy działa np. na smartfonach? Skorzystanie z usługi nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu. Usługa ta udostępniona jest w ramach serwisu e-Urząd Skarbowy, dostępnego pod adresem www.podatki.gov.pl. Do portalu zalogować się możemy poprzez profil zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód bądź za pośrednictwem swojego banku. Nadal aktualna pozostaje możliwość logowania poprzez dane podatkowe -autoryzujące. Musimy tylko pamiętać, że korzystając z tego rozwiązania będziemy mieć dostęp wyłącznie do usługi „Twój e-PIT”. W ubiegłym roku danymi podatkowymi zalogowało się tylko 21% użytkowników elektronicznego PIT-a. Ministerstwo Finansów pracuje nad udostępnieniem e-Urzędu Skarbowego w formie aplikacji mobilnej.

Czy za pośrednictwem tej usługi można odliczyć ulgi i rozliczyć się ze współmałżonkiem? Usługa „Twój e-PIT” (w przypadku PIT-36 i PIT-37) umożliwia rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Każdorazowo jest to indywidualna decyzja podatnika. Jeśli chodzi o ulgi i odliczenia, Krajowa Administracja Skarbowa nie posiada informacji o wydatkach jakie ponoszą podatnicy w ciągu roku, dlatego automatycznie wygenerowane zeznania nie uwzględniają ich. Jeżeli chcemy skorzystać z odliczeń powinniśmy samodzielnie uwzględnić je w swoim zeznaniu. Wyjątek dotyczy ulgi prorodzinnej i OPP. Jeżeli podatnik korzystał z nich w poprzednim roku, zostały one automatycznie uwzględnione w tegorocznym rozliczeniu. Pamiętajmy jednak, że zawsze możemy w dowolny sposób modyfikować swoje zeznanie .

Czy usługa „Twój e-PIT” umożliwia dostęp do archiwalnych zeznań podatkowych?

„Twój e-PIT” umożliwia podatnikom dostęp do deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38, bez względu na to czy mają formę elektroniczną czy papierową. Dotyczy to zeznań złożonych od 2018 roku. W ramach usługi mamy również wgląd do dokumentów składanych przez płatników, na podstawie których generowane są zeznania roczne.

A co z automatycznie akceptowanymi zeznaniami rocznymi?

Do końca kwietnia podatnicy mają czas na zweryfikowanie, zmodyfikowanie lub zatwierdzenie swojego rozliczenia w usłudze „Twój e-PIT”. W przypadku zeznań PIT 37 i PIT 38 jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie swojego zeznania, to z upływem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane w usłudze. Dzięki temu rozwiązaniu PIT będzie złożony w terminie, nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań. Rozwiązanie to dotyczy tylko PIT 37 i PIT 38 - najpopularniejszych zeznań. Jeżeli w wyniku takiej automatycznej akceptacji rozliczenia powstanie podatek do uregulowania, urząd skarbowy poinformuje podatnika o powstałej „niedopłacie”, kwocie oraz terminie wpłaty. Brakujący podatek możemy zapłacić również on-line w usłudze „Twój e-PIT”, płacąc np. blikiem.