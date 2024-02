Ponad 4,6 tys. osób podpisało petycję sprzeciwiającą się usunięciu Powstania Wielkopolskiego z programu nauczania. Receptą nowe muzeum?

Do ministry pisze prawica, pisze Koalicja

- Zadbałabym, żeby w nowej postawie programowej, czyli tej, która dopiero będzie tworzona, powstające Muzeum Powstania Wielkopolskiego znalazło się w rekomendowanych miejscach do wyjazdów edukacyjnych - stwierdziła na Facebooku Agnieszka Jankowiak-Maik, podkreślając, że przede wszystkim potrzebujemy zmiany podejścia do nauczania historii.

- Podstawa programowa to najbardziej ogólna rama, kierunkowskaz, który realizujemy w szkole. Nie musi być więc bardzo szczegółowo rozpisana – komentuje Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole średniej, na swoim facebookowym profilu "Babka od histy".

I tak i nie. Powstanie Wielkopolskie pozostało w programie nauczania po zmianach, jednak wygląda ono niczym przybudówka do tematu dotyczącego kształtowania polskiej granicy zachodniej po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Tymczasem o Powstaniu Warszawskim program przewiduje dziewięć, dość szczegółowych, zagadnień.

Pomysł ten spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony komentujących, wśród których znalazł się także poznański poseł z Koalicji Obywatelskiej Bartosz Zawieja. Radny miejski Andrzej Rataj poszedł nawet o krok dalej, układając coś na kształt ramowego planu wycieczek grup uczniów do Poznania. Oprócz budowanego Muzeum Powstania Wielkopolskiego wymienił on Ostrów Tumski, Stary Rynek czy Muzeum Poznańskiego Czerwca 1956 Roku.

- W ten sposób pokazujmy też wielkie i radosne wydarzenia oraz tematy z naszej historii . A na deser można odwiedzić znakomite Rogalowe Muzeum Poznania i Muzeum Pyry. To też będzie wielka gratka dla dzieci i młodzieży - stwierdził Andrzej Rataj.

Komentujący zwrócili uwagę jednak, że poza uczniami uczęszczającymi do szkół w Poznaniu i okolicach odwiedzenie historycznych atrakcji Poznania wiąże się z kosztami organizacji takiego wyjazdu . Ministerstwo Edukacji Narodowej mogłoby tego typu wyjazdy, nie tylko do Poznania, współfinansować.

Taki mechanizm istniał od 2021 do 2023 roku. W ramach programu “Poznaj Polskę” szkoły mogły starać się o dofinansowanie wycieczek szkolnych. Dofinansowaniu podlegało 80 proc. kosztów wyjazdu. Prawdopodobnie przywrócenie podobnego mechanizmu byłoby w takim przypadku korzystne.

Otwartym jednak pozostaje pytanie co do zakresu informacji, jakie osoby uczące się historii na poziomie podstawowym powinny znać. Według osób zaangażowanych w sprawę podtrzymywania pamięci o Zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim już obecne informacje przekazywane na lekcjach to za mało.

Obawiają się oni, że kolejne okrojenia w podstawie programowej spowodują w skrajnych przypadkach sprowadzenie Powstania do bardzo krótkiej, podstawowej informacji a w przypadku szkół podstawowych, bądź szkół branżowych zupełnego usunięcia tego zrywu z programu nauczania.