Poradnia zdrowia psychicznego w Poznaniu zamyka się ze względu na problemy finansowe

- Poradnię zamykam, ponieważ poradnia się nie finansuje. Kontrakt z NFZ jest od 8 lat na tym samym poziomie finansowym, a przez inflację rosną koszty, z każdym miesiącem dostaję wyższe rachunki. Po ostatnim kontraktowaniu nasz kontakt był obcięty o 1/3, mimo że oferta kontraktowa była bardzo dobra i wysoka, ja nie mogę do tego dopłacać, więc zamykam poradnię

Poradnia zdrowia psychicznego Centrum działa od przeszło 20 lat. Właścicielka zapewnia, że do tej pory na miejscu pracowali psychologowie i lekarze z wysokimi kwalifikacjami. Obecnie jednak koszty prowadzenia działalności są wyższe niż zarobki, co uniemożliwia dalszą pracę.

Do 11 maja poradnia ma przekazać listę pacjentów oraz osób oczekujących w kolejce do pracowników NFZ.

- Nasi pracownicy będą się kontaktować z osobami z przekazanej listy i informować pacjentów, gdzie mogą się zgłosić na leczenie

- informuje rzeczniczka prasowa NFZ, Marta Żbikowska-Cieśla.

Mirosława Leżańska-Szpera ma wątpliwości, co do skuteczności działania, więc placówka informuje pacjentów we własnym zakresie.

- Sytuacja jest trudna dla pacjentów, więc o ile to możliwe, to staramy się ich zabezpieczyć, ale przy tym poziomie lecznictwa psychiatrycznego, to leczenie jest szalenie trudne

- mówi lekarka.

Pacjenci donoszą jednak, że sytuacja nie jest komfortowa, ponieważ proponowane terminy zastępcze są zdecydowanie późniejsze.