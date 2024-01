Poturbowana przez konia policjantka z Poznania wróciła do czynnej służby. "Dziękuję za wszystkie miłe i ciepłe słowa"

Czytaj także: Poznańska policjantka nadal w śpiączce farmakologicznej. Potrzebna jest krew!

Sama zainteresowana serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc i wsparcie w trudnych chwilach.

– Chciałabym podziękować każdemu z osobna, kto pomógł i wsparł mój powrót do zdrowia. Dziękuję za wszystkie miłe i ciepłe słowa. Dziękuję mojej rodzinie, najbliższym, że byliście przy mnie każdego dnia, kiedy walczyłam. Dziękuję mojemu fizjoterapeucie Przemkowi Adamusowi za to, że tak skrupulatnie dbał o moje zdrowie, że mnie motywował i dbał by mój organizm wrócił do pełnej sprawności. Dziękuję kierownictwu poznańskiej Policji i policjantom za wszelakie wsparcie. Dziękuję każdemu z Was, tym którzy już chwilę po wypadku oddawali krew, organizowali zbiórki. To nieoceniona pomoc, dzięki której jestem wśród Was, mogę robić to co kocham. Żadne słowa nie wyrażą tego co czuje. Będzie miło Was spotkać w trakcie służby, porozmawiać. Jeszcze raz, serdecznie dziękuję!