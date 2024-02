Poznań bardzo wysoko w prestiżowym rankingu. Jacek Jaśkowiak komentuje: "Lepsi od Wiednia"

Poznań bardzo wysoko w prestiżowym rankingu. "Lepsi od Wiednia"

- W Poznaniu kluczem do wysokiej pozycji miasta w rankingu jest konsekwencja w działaniach. We wszystkich czterech kategoriach stolica Wielkopolski uplasowała się na czołowych pozycjach - zaznaczają autorzy raportu.

Sprawdź w galerii, jak w rankingu wypadł Poznań:

- Szczególnie cieszy znaczący skok w części "Sukces społeczny". W tym zestawieniu liczyło się bowiem to, czego mieszkańcy mogą samodzielnie doświadczyć na co dzień - nowe drogi i torowiska, inwestycje w komunikację publiczną, ochrona środowiska, opieka w żłobkach i mieszkania komunalne. Miasto konsekwentnie stawia na opiekę żłobkową. Tworzy warunki, które umożliwiają rodzicom i opiekunom łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Liczba miejsc dla maluchów w placówkach publicznych i niepublicznych wzrosła z 4322 w 2016 r. do 5114 w 2023 r. Nie bez znaczenia jest przy tym wsparcie z miejskiego budżetu. Zapewnienie odpowiedniej opieki i edukacji najmłodszym poznaniakom jest bardzo ważne, dlatego dofinansowanie do żłobków stanowi istotną część polityki prorodzinnej miasta - czytamy w raporcie.

Skąd tak wysokie miejsce Poznania?

- Miasto realizuje także, jako jedno z pierwszych w Polsce, nowatorski program mieszkaniowy: Społeczną Agencję Najmu. Oferta SAN-u jest adresowana do osób, które mieszczą się w tzw. luce dochodowej, czyli zarabiają zbyt dużo, by starać się o lokale komunalne, ale za mało, by dostać kredyt hipoteczny. SAN pośredniczy między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych - zwracają uwagę autorzy rankingu "Wspólnoty".

Jacek Jaśkowiak komentuje wyniki "Wspólnoty"

- Rosną wydatki na poprawę jakości powietrza. Od lat realizujemy program Kawka Bis. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, na dotacje do wymiany starych pieców przeznaczone zostanie aż 10 mln zł. O tym, jaka jest jakość powietrza każdego dnia, a także o ewentualnych zagrożeniach poznaniacy dowiadują się z tablic informacyjnych rozmieszczonych na przystankach komunikacji miejskiej. Strażników miejskich kontrolujących to, czym palą poznaniacy, w poprzednich latach wspierał specjalny dron - pochwalił się Jacek Jaśkowiak.

- Dbamy również o to, by w mieście przybywało zieleni. Powstają parki i skwery, gdzie to tylko możliwe sadzone są drzewa i krzewy, stawiane są domki dla owadów miododajnych. Ważne jest także zagospodarowanie wód opadowych. Mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie na zbieranie i wykorzystywanie deszczówki, np. budowę przydomowych zbiorników retencyjnych - zaznaczył prezydent Poznania, a swoją wypowiedź opatrzył nagłówkiem "Lepsi od Wiednia".

