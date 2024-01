Poznań tuż za podium w zawodach na ergometrach. Wybitni sportowcy i mieszkańcy wiosłowali dla WOŚP

Coroczna inicjatywa ma na celu zbiórkę funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie przez cały dzień prowadzone są zbiórki do puszek. Promuje jednocześnie dyscypliny sportowe związane z wodą oraz polskich sportowców. Środki zebrane przez WOŚP zostaną przeznaczone na zakup zaawansowanego sprzętu medycznego, który posłuży do wczesnego wykrywania i leczenia chorób płuc. Dzięki temu nowoczesne urządzenia trafią na oddziały pulmonologiczne w polskich szpitalach, co przyczyni się do lepszego leczenia pacjentów w różnym wieku. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w diagnostyce, w tym obrazowej i czynnościowej, endoskopii, torakochirurgii oraz w rehabilitacji osób po przebytych chorobach płuc.