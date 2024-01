Więcej pieniędzy na szkolenie młodych sportowców w Wielkopolsce. A to nie wszystko!

– Jest to najważniejsza umowa, jaką podpisujemy. Opiewa na najwyższą kwotę, a swoim zasięgiem obejmuje największy obszar w naszym regionie. Umowa dotyczy finansowania procesu szkolenia dzieci i młodzieży oraz udziału w zawodach. Jest on oparty o system, który uważamy za transparenty. Wielkości kwot, które otrzymują kluby, opierają się na miarodajnej punktacji i wyników sportowych

Dokument został podpisany jedynie na rok. To znacząca zmiana, w porównaniu do poprzednich lat. Wówczas takie umowy były zawierane na 3 oraz 5-letnie okresy.

Dokument został podpisany po przyjęciu w czwartek uchwały zarządu województwa wielkopolskiego. Parafowanie umowy oznacza, że zarezerwowane pieniądze zostały uruchomione w trybie natychmiastowym. Oznacza to, że wielkopolska młodzież w spokoju może przygotowywać się do imprez.

Kwota 6,8 mln złotych jest o 1,2 mln złotych wyższa, aniżeli miało to miejsce w zeszłym roku. A to dlatego, że uwzględniona została inflacja, która cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie. To oznacza, że m.in. wszelkie wyjazdy oraz kupno i utrzymanie sprzętu jest dużo wyższe.