Poznaniak palił w piecu odpadami. Straż Miejska wystawiła wysoki mandat za zanieczyszczanie powietrza

- W ocenie zgłaszającego spalane były odpady, co spowodowało spore zadymienie. Kontrolę przeprowadzili strażnicy Referatu Ekopatrol

Mieszkaniec Piątkowa zgłosił się do Straży Miejskiej. Jego kłopotem było zanieczyszczanie powietrza i ogromny dym wydobywający się z komina sąsiada.

W zgłaszanym budynku są cztery mieszkania - dwa ogrzewane są elektrycznie, w trzecim wykorzystywany jest piec kaflowy. Zgodnie z przepisami można go używać do końca 2025 roku. Nie oznacza to jednak, że można spalać w nim śmieci.

- W trakcie kontroli właśnie taką sytuację ujawnił strażnik. Wysoki mandat i informacja o konieczności używania legalnego opału oraz o terminie dostosowania źródła ogrzewania do wymagań uchwał antysmogowych, to efekt przeprowadzonej kontroli

- podali strażnicy.