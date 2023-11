Poznański Budżet Obywatelski z "lewymi" głosami. Zostaną unieważnione

- Zidentyfikowaliśmy pewną liczbą adresów, których albo nie ma w Poznaniu, albo są bardzo wątpliwe. Przedstawiliśmy to radnym i radni zdecydowali, że jest to bardzo prawdopodobne, że ktoś chciał wpłynąć na wyniki głosowania i te głosy musimy usunąć. Ma to mieć przede wszystkim wymiar edukacyjny i pokazać, że nie ma co kombinować, bo i tak dojdziemy do tych oszukanych głosów - mówił Patryk Pawełczak.