Poznański Roland Garros startuje za kilka dni. Można dostać bilety za darmo! Enea Poznań Open 2024 wychodzi z ekologiczną inicjatywą

- Tutaj dajemy możliwość wyboru: zakup biletu w cenie 15 złotych i opłacenie go, lub deklaracja, że kibic wybiera bilet ekologiczny i dzięki temu, że przyniesie 10 zużytych piłek tenisowych i wrzuci je do specjalnego boxu znajdującego się przed wejściem, może pojawić się na kortach za darmo. Wprowadziliśmy również nowość - bilety hospitality. To są wejściówki z opcją cateringu, parkingu oraz z dostępem do coffee baru. To idealna i atrakcyjna opcja dla pracowników,czy też partnerów biznesowych– tłumaczy Ewelina Sterczewska, menedżerka Parku Tenisowego Olimpia.