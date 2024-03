Pracownicy zoo w Poznaniu przerywają milczenie ws. Ewy Zgrabczyńskiej. "Byliśmy naiwni jak dzieci". Mamy nowe informacje

- przekazuje Woźniak, dodając, że Zgrabczyńska miała wykorzystywać lekarstwa i szczepionki przeznaczone dla zwierząt zoo do użytku osobistego w swoim domowym azylu.

Pracownicy ogrodu zoologicznego od dawna alarmowali władze miasta o nieprawidłowościach w zoo. Jak twierdzą nie uzyskiwali odpowiedniej reakcji ze strony władz Poznania.

- Pierwsze sygnały dotyczyły zwalnianych pracowników, którzy byli przywracani przez sąd do pracy. Miasto zapłaciło około 1 mln zł tym ludziom. Czy to nie była pierwsza przesłanka, by bliżej przyjrzeć się temu, co robi pani dyrektor?