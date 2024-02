Pręgierz na Starym Rynku w Poznaniu. Czy czeka go malowanie? PIM odpowiada

Oryginalny pręgierz pochodzi z XVI wieku. Obecny jest repliką, powstałą w 1925 roku. Pręgierz, który powrócił na Stary Rynek, po renowacji wzbudził kontrowersje. Wielu poznaniaków krytykuje jego aktualny wygląd.

„Wrócił w gorszym stanie niż gdy go zdejmowali”, „Tylko dlaczego po renowacji wygląda gorzej niż przed?”, „To jest stan po renowacji, czy przed nią? Bo w momencie demontażu wyglądał lepiej, niż teraz”, „Patrząc, że był rozebrany, to już nie można było wyczyścić i odrestaurować?”, „Jak to zdjęcia z jego montażu, a nie demontażu, to chyba jakiś żart z tą renowacją. Wstyd” – to tylko niektóre komentarze poznaniaków.

Rzeczywiście, patrząc na rzekomo odrestaurowany pręgierz, można odnieść wrażenie, że wygląda gorzej, niż przed renowacją – jak niedoczyszczony. O renowację pręgierza zapytaliśmy Poznańskie Inwestycje Miejskie.