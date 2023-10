Premiera filmu "Bohdan Smoleń. W cieniu sceny”. Opowieść o dramatycznym losie człowieka, który rozbawiał miliony Polaków

Bohdan Smoleń to inspiracja kabareciarzy i aktorów. Publika wspomina go jako człowieka, który potrafił rozśmieszyć tysiące Polaków. Co jednak działo się za kulisami?

- Bohdan Smoleń potrafił bez najmniejszego wysiłku, w inteligentny i nienachalny sposób wzbudzić śmiech. To w nim podziwiam. Niemniej to co pociąga mnie w tej postaci najbardziej to nie on sam, lecz jego życiowa droga - pełna blasku i mroczna jednocześnie

- mówi reżyser filmu Ksawery Szepanik.