Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Poznaniu. Zwiedził Ostrów Tumski i katedrę. "Potrzebujemy więcej odwagi"

- Wielkie lotnisko w sercu Europy jest nam potrzebne. Wielkie lotnisko, z którego będzie można polecieć do każdego zakątka świata, gdzie będą przylatywali ludzie po to, by przesiąść się z samolotu do samolotu i polecieć w inne miejsca. Lotnisko z którego później będzie można się połączeniami wewnątrzkrajowymi przemieścić na inne, mniejsze lotniska krajowe, czy po prostu (pojechać) do innych miejscowości i miast za pomocą szybkiej kolei, za pomocą sieci dróg. To są dla nas wyzwania na przyszłość - zwracał uwagę Andrzej Duda.