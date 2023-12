Przebudowa Rynku w Opalenicy. Przedsiębiorcy martwią się o swoje biznesy. Burmistrz uspokaja

- Rynek jest miejscem publicznym, przeznaczonym dla wszystkich, dlatego nie robiłem żadnych konsultacji społecznych. Jednak, gdy tylko zgłoszono do mnie pewne obawy, od razu postanowiłem spotkać się z właścicielami firm, które prowadzone są na Rynku i w pobliżu. Wyjaśniłem i rozwiałem wiele wątpliwości związanych z tą inwestycją. 5 stycznia kończy się postępowanie przetargowe. Gdy tylko znajdzie się wykonawca, musi on przedstawić plan pracy. Wtedy przedsiębiorcy zostaną wprowadzeni w szczegóły. Realizacja przebudowy Rynku będzie prowadzona w ten sposób i będzie tak zaplanowana, by nie zakłócić funkcjonowania na Rynku. Nie zostanie on zamknięty, nie będziemy go wyłączać z ruchu na czas rewitalizacji. Strefa przedsiębiorców nie zostanie zakłócona - zapewnia włodarz Opalenicy i podkreśla, że projekt ten podniesie rangę tego miejsca. Burmistrz Tomasz Szulc zdradził naszej redakcji kilka szczegółów związanych z zadaniem.