Przed nami Black Friday i Cyber Monday. Jak nie dać się nabić w butelkę? Unijna dyrektywa chroni konsumentów

Wielkimi krokami zbliżają się dwa wielkie wyprzedażowe święta. Black Friday 24 listopada, a trzy dni później Cyber Monday. Choć wyprzedaże z okazji Black Friday to okazja do zakupów w niższych cenach, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwraca uwagę, że niektóre obniżki mogą być tylko obniżkami z nazwy. Nie dajmy się oszukać! Jakie prawa nam przysługują?

Początkowo Czarnym Piątkom towarzyszyła lawina promocji w sklepach stacjonarnych, a Cyfrowe Poniedziałki oznaczały możliwość dokonania znacznie tańszych zakupów przez internet. Obecnie obie gałęzie handlu korzystają z zakupowego szału i rozszerzyły swe promocyjne oferty na te dwa listopadowe dni. Choć wyprzedaże z okazji Black Friday to okazja do zakupów w niższych cenach, Ministerstwo Rozwoju i Technologii zwraca uwagę, że niektóre obniżki mogą być tylko obniżkami z nazwy. – Zdarza się tak, że cena jest obniżona, jednak nie do takiego poziomu jak przed promocją. Inna metoda manipulowania cenami, to podwyższanie ich przed wyprzedażą, a następnie obniżanie. Jeżeli chcemy sprawdzić czy dana oferta jest okazją, można skorzystać ze specjalnych porównywarek cen, powinniśmy uważnie czytać informacje na metkach lub wywieszkach w sklepie stacjonarnym lub informacje przy opisie produktów w sklepach internetowych

Unijna dyrektywa reguluje politykę informowania o obniżkach

Marek Radwański, powiatowy rzecznik konsumentów w Poznaniu zapytany, co radziłby konsumentom, by ci później nie żałowali swoich transakcji, sugeruje przede wszystkim spokojne podchodzenie do zakupów. Nic na szybko. – Spokojne podejście będzie naszym sprzymierzeńcem szczególnie w przypadku zakupów online. Ekscytując się taką czy inną promocją, zwróćmy uwagę, jaka była cena danego towaru przed aktualną obniżką. Pomijając np. produkty żywnościowe, gdzie ten obligatoryjny termin jest krótszy, sprzedawca ma generalnie obowiązek podania ceny obowiązującej 30 dni wstecz przed obniżką. Wynika to bezpośrednio z unijnej dyrektywy Omnibus regulującej zagadnienie obniżek cen i informowania przez przedsiębiorców o organizowanych przez nich promocjach cenowych

– tłumaczy.

Kiedy przysługuje nam reklamacja?

Poza małymi wyjątkami w przypadku zakupów przez internet – jak przypomina powiatowy rzecznik konsumentów – przysługuje nam 14 dni (od momentu otrzymania/odbioru) na zwrot towaru, w zasadzie bez podania przyczyny. Marek Radwański uważa jednak, że dobrym obyczajem byłoby w tym przypadku poinformowanie sprzedawcy o przyczynach zwrotu, by ten miał świadomość czy zwracamy towar, że np. nie przypadł nam do gustu, czy dlatego, że jest wadliwy. Po upływie wspomnianego terminu właściciel sklepu online nie ma oczywiście obowiązku przyjmowania zwróconego towaru. W przypadku zakupów stacjonarnych, zasady zwrotu ustala już sam sklep. – Jeśli sprzedawca w sklepie stacjonarnym określi, że podstawą zwrotu towaru musi być okazanie paragonu czy dostarczenie go w oryginalnym opakowaniu – to tak po prostu musi być

– dodaje Marek Radwański.

Przed zakupem zadaj sobie cztery pytania

Ostrzeżenie przed zakupową lekkomyślnością pojawiło się także na oficjalnych stronach rządowych. Jak czytamy, dla cyberprzestępców zwiększona nasza aktywność zakupowa internautów to świetna okazja dla ich aktywności. – Internetowi oszuści rozsyłają wiadomości phishingowe mające na celu skłonienie adresatów do pobrania złośliwego załącznika lub kliknięcia w łącze prowadzące do strony internetowej wyłudzającej dane uwierzytelniające np. do bankowości elektronicznej, najczęściej poprzez sfałszowane strony internetowe łudząco przypominające oryginalne – czytamy na gov.pl. Zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet. CERT Polska, apeluje, by każdy klient sklepu internetowego szczególnie w okresie listopadowych wyprzedaży przed dokonaniem transakcji odpowiedział sobie na cztery podstawowe pytania: jak tu trafiłem, dokąd trafiłem, gdzie prowadzi mnie strona oraz jaką opinię ma serwis.

– W czasie Black Friday i Cyber Monday ostrożność jest kluczem do udanych zakupów w internecie – czytamy w apelu. Kupujesz w Internecie?

Przemyśl zakupy, weryfikuj hasła marketingowe i nie daj się manipulacjom, które wywołują presję czasu i skłaniają do szybkich zakupów. Przeczytaj regulamin i warunki zwrotu oraz sprawdź sprzedawcę. Pamiętaj, że masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny – niektórzy sprzedawcy wydłużają ten czas. Jednak prawo do zwrotu towaru nie obowiązuje np. gdy został on przygotowany na indywidualne zamówienie według specyfikacji konsumenta, jak biżuteria z grawerem.

Kupujesz w sklepie stacjonarnym?

Ewentualny zwrot towaru zależy wyłącznie od woli sprzedawcy. Dlatego upewnij się czy przedsiębiorca przewiduje taką możliwość. Wtedy to on dyktuje nam warunki zwrotu. A to oznacza, że może np. wymagać od nas zwrotu towaru tylko i wyłącznie z paragonem, z metkami czy w nienaruszonym opakowaniu albo dokonać zwrotu na kartę podarunkową.

