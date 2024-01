Por jest rodziną takich warzyw jak cebula, szczypiorek czy czosnek, łączy je między innymi wyrazisty smak i charakterystyczny zapach. Por nadaje się do spożywania na surowo, po lekkim zblanszowaniu lub po obróbce termicznej.

To warzywo wykorzystywane głównie do rosołu a ma zdecydowanie więcej zastosowań i coraz częściej odkrywamy je w kuchni. Świetnie sprawdzi się jako surówka, dodatek do sosu czy zupy krem.