PSŻ Poznań traci strategicznego sponsora. Przyszłość klubu stanęła pod znakiem zapytania. Skorpiony wydały oświadczenie w tej sprawie

Drodzy Kibice, Sponsorzy, Partnerzy i Sympatycy sportu żużlowego w Poznaniu! Bardzo nam zależy na transparentności i chcielibyśmy Was poinformować o ostatnich wydarzeniach, jakie dotknęły także Poznańskie Stowarzyszenie Żużla. W sezonie 2023 jednym z naszych głównych sponsorów była firma Enea S.A. Mieliśmy głębokie przekonanie, że tak też będzie w tym roku. Niestety otrzymaliśmy informację od przedstawicieli spółki, że współpraca z naszym Klubem nie będzie kontynuowana. Zresztą takie same komunikaty otrzymały inne polskie kluby żużlowe, które były wspierane przez energetycznego potentata. Byliśmy przekonani, ze współpraca między nami, a Enea S.A. będzie kontynuowana nie tylko w sezonie 2024, ale także w kolejnych latach. Dlatego też logotypy tej firmy znalazły się na koszulkach klubowych czy też innych materiałach marketingowych. Niestety będą musiały one zniknąć. Jest nam niezmiernie przykro, bowiem środki finansowe, jakie mieliśmy otrzymać od Enea S.A. wpływają także na nasz budżet w sezonie 2024

Nic bardziej mylnego. We wtorek 26 marca, PSŻ Poznań na swoich portalach społecznościowych poinformował, że jeden z głównych sponsorów - firma Enea - w tym sezonie nie będzie kontynuowała współpracy z żużlowym klubem z Poznania. Oznacza to, że zespół z Golęcina będzie musiał załatać dziurę budżetową, po utraceniu środków od tego sponsora.

To jednak nie jest koniec kłopotów poznańskiego klubu. Firma Enea wraz z PSŻ Poznań, w październiku podpisała list intencyjny ws. finansowania tymczasowego oświetlenia na golęcińskim stadionie, który należy do POSiR. Był to jeden z koniecznych warunków, by otrzymać licencję na jazdę w Metalkas 2. Ekstralidze. Klub PSŻ Poznań informuje, że grupa wycofała się ze wcześniejszych ustaleń.